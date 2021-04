Barzaghi: “Il Napoli ha saputo mettere in difficoltà l’Inter. Maksimovic in nerazzurro? Ecco la verità”

Il giornalista di Mediaset Marco Barzaghi ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli il match tra gli azzurri e l’Inter, parlando anche di calciomercato.

“Inter? Conte non molla nulla. Ha vinto in tutto il girone di ritorno. Il Napoli è una delle squadre che più ha messo in difficoltà l’Inter quest’anno e sarà una bella partita sicuramente. E’ iniziata la caccia all’Inter e a chi riuscirà a fermarla dopo 11 vittorie“.

“Mercato? Maksimovic all’Inter è una possibilità, ma al momento è ancora tutto fermo. Penso che Marotta e Ausilio proveranno a portarsi a casa qualche giocatore con il contratto in scadenza. Si parla di Maksimovic ma anche altri giocatori della Liga o di Boateng in scadenza con il Bayern Monaco”.