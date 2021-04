Il Napoli, ieri, ha portato in cascina 3 punti sicuramente non scontati contro la Sampdoria e ha saputo imporsi con grande forza e solidità.

La Sampdoria ieri ha provato a pressare alto il Napoli, ma la pulizia dei passaggi, dovuta alla tanta qualità dei giocatori azzurri, ha fatto la differenza e ha permesso ai giocatori azzurri di vincere la partita.

Sicuramente il Napoli è stato molto, anzi fin troppo sprecone e ha fallito due goal incredibili, con Zielinski ed Insigne, colpendo il portiere Audero. Ma nel complesso la vittoria è meritata e sottolinea anche una solidità difensiva ritrovata al 100%.

Alla fine, la squadra partenopea non ha sofferto nulla, se non su qualche tiro da fuori di Gabbiadini. La Sampdoria aveva anche trovato il goal del pareggio, ma l’arbitro Valeri ha annullato giustamente il goal, causando qualche malumore tra le fila dei blucerchiati per alcune scelte.

La contesa Ranieri-Gattuso è vinta dal mister calabrese, che si prepara al meglio per la sfida con l’Inter. Lo riporta Tuttosport.