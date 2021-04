L’edizione odierna di Tuttosport parla della situazione in casa della capolista, l’Inter: Antonio Conte recupera infatti un calciatore in vista del Napoli.

Il calciatore in questione è Ivan Perisic, l’esterno croato che già contro il Cagliari era in panchina ma che tornerà a completa disposizione del mister a metà settimana. Tempi più lunghi, invece, per Kolarov.