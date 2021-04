Come riportato da Tuttomercatoweb, la situazione attorno al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è ancora in bilico.

Infatti, se in Serie A molti ds vanno verso la conferma, non si può dire la stessa cosa in casa Napoli: De Laurentiis studia altri profili, e quindi l’addio a Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, intanto, si guarda intorno. Per ora, però, si va avanti insieme rispettando il contratto.