Stefano Sorrentino, ex portiere tra le altre di Palermo e Chievo, ha parlato di alcuni temi riguardanti il Napoli alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“La corsa per un posto in Champions League è molto interessante. Il Napoli non può commettere passi falsi contro l’Inter. Se l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro non può più sbagliare. Zielinski è un giocatore di quelli che schiererei anche come portiere se lo avessi nella mia squadra”.