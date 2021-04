Sorrentino: “Ecco perché Gattuso sta trovando risultati. Ospina? Rischia molto, vi spiego”

L’ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della stagione degli azzurri e di David Ospina.

“Gattuso? Inizia ad avere le giuste rotazioni perché non ha più infortunati e di conseguenza arrivano anche i risultati. Per la Champions è una bella lotta. Ospina? Ieri gli è arrivato un tir addosso, ovvero Gabbiadini. E’ un portiere che si espone sempre in uscita alta o bassa e quindi rischia molto. Ci sono portieri più passivi che invece rischiano poco”.