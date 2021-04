Repubblica – Il Napoli di un malinconico Gattuso batte la Sampdoria: i problemi attuali della squadra

La scena più bella della gara di ieri tra Sampdoria e Napoli è stata sicuramente l’abbraccio tra Ranieri e Gattuso a fine partita, un abbraccio cordiale e gentile.

Gattuso, in queste settimane, si gode il momento, ma non più di tanto: il suo sorriso è stiracchiato, nonostante le prestazioni in crescita della squadra. Rino sa che andrà via, sa che è stato sfiduciato e ciò lo tormenta interiormente, perché sente questa squadra e questi ragazzi suoi, si sente il loro comandante.

Ad appesantire questa situazione c’è anche il silenzio stampa, che dura da quasi 2 mesi: dalla sfida con il Granada, Gattuso non si presenta davanti alla telecamere a spiegare le sue decisioni e le sue scelte.

Questa imposizione della società dimostra che c’è tensione all’interno del gruppo, anche per via di qualche rinnovo che tarda ad arrivare. Ma, per adesso, la testa va solo all’Inter e alla Champions che vuole riportare il sereno nel gruppo.