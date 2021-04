Marcolin: “Questo è il miglior Fabian Ruiz. Gattuso va tenuto se…”

Dario Marcolin, ex centrocampista, ha fatto il punto della situazione sul Napoli al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8.

“Se il Napoli dovesse battere Inter e Lazio, per me Gattuso andrebbe tenuto. Lui e la società devono trattare per un possibile rinnovo. Ospina permette al Napoli di giocare meglio perché i compagni lo ricercano di più. Politano è più funzionale di Lozano per lo stesso motivo: viene cercato di più. Penso che questo sia il miglior Fabian Ruiz che abbia mai giocato al Napoli, capace di prendersi il centrocampo in coppia con Demme. Da lui si pretende molto, ma non è né un Modric né un Kroos. È un giovane che sta trovando la titolarità nella Spagna, da poco ha vinto un Europeo Under 21 da protagonista“.