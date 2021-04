Il Roma – Napoli da record: 5 giocatori con almeno 5 goal in campionato

Il Napoli, grazie al goal di Osimhen a Genova ha raggiunto un nuovo record nei top 5 campionati europei da condividere con il Manchester City.

Come riportato da Il Roma, gli azzurri infatti, hanno portato a rete Mertens, Insigne, Zielinski, Osimhen e Lozano almeno 5 volte in campionato, solo il Manchester City in premier League è riuscito ad eguagliare questo incredibile record che sottolinea non solo i tanti goal segnati dal Napoli in campionato(terzo miglior attacco dopo Atalanta ed Inter) ma anche la coralità della manovra e l’arrivare al goal con tanti giocatori, peculiarità da grande squadra.