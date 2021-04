Il Roma – Il Napoli riparte con il piede giusto: Fabian è un fattore.

Il Napoli vince 2-0 a Genova contro la Sampdoria e riprende la marcia Champions.

Come riportato da Il Roma, la nota più lieta della domenica genovese è Fabian Ruiz;lo spagnolo è nel vivo del gioca, tocca tanti palloni, fa uscire con qualità la squadra dalla prima pressione avversaria e corona la sua splendida prestazione ed il suo splendido momento con un grandissimo goal che sblocca la partita al 35′. Ottima prestazione anche di Victor Osimhen, gran goal e fiducia che sale sempre di più; buona prestazione anche del reparto difensivo, compatto e con la guida di Ospina la linea sembra essere più sicura. Adesso Inter e Lazio per far capire la squadra dove può arrivare, obiettivo Champions raggiungibile e squadra in fiducia.