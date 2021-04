Il Mattino – Ospina e Koulibaly rendono il Napoli impenetrabile: è tornato il muro

Il Napoli vince 2-0 a Genova con la Sampdoria ma soprattutto non subisce goal; è il dodicesimo clean sheet stagionale, record da condividere con l’Inter,

Come analizzato da il Mattino, gli azzurri sembravano aver registrato il pacchetto arretrato con le due vittorie in trasferta con Milan e Roma entrambe lasciando la porta inviolata, poi in una settimana 5 goal subiti con Crotone e Juventus e sembrava essere tornato l’incubo. Qui entrano in gioco gli uomini che danno sicurezza all’intero reparto, che fanno si che la linea difensiva possa fare i movimenti giusti al tempo giusto, Ospina e Koulibaly. Il portiere colombiano, oltre a garantire qualità nell’uscita dal basso è una vera e propria guida per la linea difensiva, grazie alla sua esperienza ed alla sua leadership.

Il difensore senegalese, pian piano sta completando quel processo che lo porta ad essere guida del reparto, oltre ad essere un grandissimo difensore in 1v1, sono questi i punti cardine del Napoli senza cui si fa fatica.