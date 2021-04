Come riportato da Il Mattino, il calciatore spagnolo Fabian Ruiz – in gol ieri – è in trattativa con il Napoli per un eventuale rinnovo.

Gli agenti del calciatore, però, chiedono un importante aumento dell’ingaggio, ora fermo a 1.5 milioni di euro a stagione: se non si troverà un accordo (ricordiamo che lo spagnolo va in scadenza nel 2023), le parti potranno anche dirsi addio.