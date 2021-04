Il Mattino – Il Napoli ed il piano rinnovi: tante situazioni in bilico

Il Napoli vince e convince in questa parte finale di stagione; il piazzamento Champions è alla portata e sarà fondamentale raggiungerlo per programmare la prossima stagione.

Come riportato da Il Mattino ci sono diverse situazioni in bilico sui rinnovi di contratto: con Maksimovic ed Hysaj ormai destinati ad andare via a fine stagione per scadenza di contratto, ci sono dei top player che non hanno ancora rinnovato i rispettivi contratti su tutti Insigne e Fabian Ruiz, in scadenza rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Il rinnovo del capitano sembrava essere solo una formalità, anche se l’agente e la società non hanno fissato l’incontro per discuterne e l’entourage si guarda intorno.

Nel 2022 oltre ad Insigne sono in scadenza Mertens, Ghoulam, Osimhen ed Ospina tutti giocatori fondamentali per il progetto Napoli e che sarebbe importante rinnovare subito per far si che non iniziano una stagione con lo spettro del contratto in scadenza.

Tutto dipenderà però dal piazzamento in campionato, con la qualificazione Champions acquisita, De Laurentiis avrà margine di manovra, altrimenti la situazione sarà parecchio più complicata.