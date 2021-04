GdS – Insigne, l’agente si guarda intorno. Nessuna novità sul fronte Milan

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport parla del rinnovo di Insigne in un pezzo pubblicato nella giornata di oggi. La rosea allontana le voci riguardanti il Milan e scrive: “Alla soglia dei 30 anni ha il contratto in scadenza tra 14 mesi e il suo agente, Vincenzo Pisacane, in queste settimane ha avviato il giro d’orizzonte per tastare il polso ai possibili pretendenti. Una manovra che potrebbe risultare anche rischiosa. Dal Milan non sono arrivate risposte convincenti, sempre che Insigne voglia davvero lasciare la sua Napoli”.