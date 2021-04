Europei, il virologo Pregliasco: “25mila persone all’Olimpico una follia”

Fabrizio Pregliasco, virologo, ha commentato la possibilità che lo Stadio Olimpico di Roma venga aperto al pubblico in vista dell’Europeo, in particolare per quanto riguarda la gara inaugurale Turchia-Italia, che si giocherà proprio nella capitale italiana. Queste le sue dichiarazioni a Un Giorno da Pecora su Radio1: “Italia-Turchia con 25mila persone all’Olimpico è un bel rischio, fa impressione”.

“Fare un tampone prima di entrare potrebbe esser utile per uno screening, ma non si può esser sicuri su numeri così grandi”. Ha così concluso Pregliasco.