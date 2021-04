De Canio: “Il Napoli è stato penalizzato dagli infortuni. Dionisi? Ecco cosa penso”

L’ex allenatore Luigi De Canio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e dell’eventuale post Gattuso.

“Il Napoli per via degli infortuni non ha potuto sfruttare tutto il suo potenziale. Chi ama il bel calcio ora si innamora guardando gli azzurri. Gattuso? Il futuro dipenderà anche dal piazzamento in campionato, lì la società dovrà fare anche valutazioni economiche. Dionisi come Sarri? Sta dimostrando tanto all’Empoli, passando eventualmente da Gattuso a lui sarebbe anche una continuità di gioco”.