Michele Criscitiello, esperto di mercato per Sportitalia, ha fatto il punto nel suo solito editoriale su Tuttomercatoweb della situazione del campionato: in particolare, il giornalista irpino ha fatto il punto sul Napoli e sulla situazione Gattuso, scrivendo queste poche righe:

“Il Napoli lotterà fino alla fine per arrivare in Champions. Aumenta il rimpianto di non aver giocato senza i suoi big per molte partite ora che si scopre il valore di Osimhen o Mertens. A Napoli, tra qualche mese, si rimpiangerà la gestione di Gattuso: forse qualcuno si dovrebbe ricordare che Rino ha preso in mano una squadra distrutta dalla gestione Ancelotti e pazientemente, giorno dopo giorno, è riuscito a ricomporla. De Laurentiis aveva apprezzato ma poi ha cambiato idea su di lui. Chissà chi lo sostituirà! In caso di mancata qualificazione alla Champions, il Napoli potrebbe mandare via anche Giuntoli, con cui i rapporti sono tesi: infatti, De Laurentiis non ha sopportato la gestione del Bari, che in due anni in C, nonostante i soldi spesi, sta facendo tanta fatica. A questi punto, credo che De Laurentiis voglia ridimensionare il progetto partenopeo”.