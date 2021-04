Cesarano: “Il Napoli deve migliorare la costruzione della rosa”

Rino Cesarano, giornalista, ha parlato del Napoli al programma Arena Maradona, in onda su Radio Crc.

“L’ottima prestazione con la Sampdoria di ieri ha dato degli spunti per la prossima sessione di mercato. Il Napoli dovrà lavorare per migliorare la costruzione del reparto di centrocampo e di quello difensivo. Gattuso ha dimostrato di non fidarsi più di Bakayoko. Il contributo di Lobotka non è stato quello che si immaginava. In quella zona, il Napoli, adesso ha gli uomini contati. In difesa, per ora, sembra che Manolas sia il partner migliore di Koulibaly. Ma anche in questa situazione, la dirigenza dovrà intervenire, soprattutto nel caso partisse il senegalese”.

“Il Napoli non deve pensare alle altre, ma a sé stesso. Purtroppo, nove sconfitte sono tante. Gli azzurri hanno vinto molte sfide, ma se avessero ottenuto qualche pareggio in più al posto di sconfitte evitabili, adesso avrebbero più chance di arrivare in Champions League. Non vorrei che questo diventasse il campionato dei rimpianti”.