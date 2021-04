La volata Champions è entrata nel vivo: con lo Scudetto che sembra andato nel porto neroazzurro, adesso ci sono almeno 5 squadre che lotteranno per arrivare in zona Champions League.

Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e la Lazio, senza dimenticare della Roma, anche se è un po’ attardata, ma la lotta Champions è molto ingarbugliata e durerà fino al 23 maggio, l’ultima giornata di campionato di Serie A.

In questa volata, in cui ci potrebbero essere ben 5 squadre in 5 punti(sempre se la Lazio batte il Torino nel recupero), un ruolo decisivo è rappresentato dagli scontri diretti.

Già dalla prossima giornata ci potrebbe essere un allungo del Milan che potrebbe sfruttare la sfida tra Atalanta e Juventus e la gara tra Napoli e Inter. Ma gli stessi rossoneri dovranno affrontare prima la Lazio, poi la Juventus e infine l’Atalanta in trasferta. Anche il Napoli ora avrà due sfide cruciali con Inter e Lazio.

Insomma, mai come quest’anno, la lotta Champions si deciderà all’ultimo, con gli scontri diretti.