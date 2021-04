La gara tra Sampdoria e Napoli è stata arbitrata dal fischietto Valeri, che dopo un mese di gare in Serie B è tornato ad arbitrar un match di Serie A.

Il Corriere dello Sport giudica la sua performance sufficiente ma non eccelsa: in almeno due episodi, infatti, il fischietto romano sembra non aver in pugno la partita nei momenti difficili.

Il primo episodio dubbio è un pestone di Colley su Kostas Manolas nel corso di un calcio d’angolo: da quanto sembra, Manolas si fa male da solo, ma forse questa situazione doveva essere vista al Var.

Il Var, almeno, annulla il goal irregolare di Thorsby, quando in area sia lui sia Keita commettono fallo rispettivamente su Koulibaly e su Ospina. Il Var interviene e annulla questo goal, anche se sembra strano che Valeri non abbia notato questi falli evidenti.

Infine, il secondo goal degli azzurri è assolutamente regolare, in quanto non c’è nessun fallo di Mertens, come invece chiedeva Ranieri.