Il Napoli, ieri contro la Sampdoria, vince la quinta partita nelle ultime 6 e resta a 2 punti dalla zona Champions League e dal quarto posto.

Questa rinascita primaverile degli azzurri c’è stata da quando il Napoli ha ripreso tutti i suoi effettivi e Gattuso è tornato a gestire l’abbondanza della rosa.

D’altronde, si sa, perdere tanti titolari influisce sul rendimento che questa squadra ha avuto, soprattutto nel periodo critico tra gennaio e febbraio, dove il Napoli sembrava svuotato da qualsiasi ambizione.

E, invece, dopo poche settimane si continua a lottare per la Champions, grazie ai titolari: ritrovare il miglior Koulibaly cambia la difesa e le dà più sicurezza; Gattuso è riuscito a mettere insieme sia Zielinski sia Fabian Ruiz, guadagnandone in qualità ma senza perdere la solidità che dà Demme in mediana.

E per non parlare dell’attacco, dove Insigne si sacrifica sempre molto ed è un capitano presente, Osimhen sta migliorando da un punto di vista tecnico e la squadra lo coinvolge di più nel gioco, Mertens ha ancora un entusiasmo di un ragazzino.

Beh, se questi sono i presupposti, forse il Napoli ritornerà l’anno prossimo nell’Europa che conta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.