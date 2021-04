Bucciantini: “Osimhen è l’uomo decisivo per la Champions”

Marco Bucciantini, opinionista e giornalista, ha commentato alcuni argomenti del Napoli tra cui la vittoria sulla Sampdoria al programma Arena Maradona, in onda sul programma Radio Crc.

“Da quando sono tornati gli attaccanti, il Napoli sta tornando ai suoi livelli massimi. Ieri a Genova gli azzurri hanno giocato una grande partita. Per fortuna il Var ha notato l’errore di Thorsby, annullandolo giustamente. Sarebbe stata una beffa”.

“Fabian Ruiz sta imparando a giocare anche in un centrocampo a due. Con Zielinski rappresenta un punto di forza della squadra. Ieri mi è piaciuto anche Demme, che a mio parere ha giocato la sua miglior prestazione stagionale. Osimhen ha confermato ieri di poter essere l’uomo decisivo per raggiungere la Champions League. Sul gol, però, vanno dati tanti elogi a Mertens, che ha realizzato una splendida giocata”.

“L’assenza di Lozano contro l’Inter peserà, anche se non è ancora al top. Nonostante ciò, credo che quella contro i nerazzurri sia la partita giusta per lanciare il Napoli tra i primi 4 posti. Arriverà a Napoli una squadra che sembra imbattibile, ma che potrebbe concedere una sconfitta senza compromettere la corsa per lo scudetto. Gli stimoli per gli azzurri sono tanti”.