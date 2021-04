Step by step

Dopo la débâcle settimanale contro la Juventus, nella gara di recupero non giocata all’andata, gli azzurri sono tornati a vincere a Genova contro la Sampdoria, mantenendo il filotto positivo dell’ultimo periodo. Non è stata una gara semplice, i blucerchiati giocano bene e soprattutto hanno una buona prestanza fisica tanto da riuscire a mettere in difficoltà anche un giocatore veloce e forte come Osimhen. Il nigeriano, infatti, non ha avuto vita facile con Colley che ha spesso battuto l’attaccante sulla sua caratteristica principale. Il Napoli, però, è in un ottimo stato fisico e mentale, dimostrandolo materialmente mettendo da parte la sconfitta di mercoledì e continuando il suo percorso verso un posto, oggi super affollato, in zona Champions. La fortuna che, a dir la verità, ha spesso abbandonato gli azzurri sembra oggi girare a favore con quasi l’intera rosa a disposizione e la facoltà per Gattuso di poter addirittura migliorare con i cambi nel secondo tempo.

Gli ingressi di Mertens e Lozano sono stati emblematici dell’opulenza della squadra nel reparto offensivo, variando in base all’avversario e al momento della partita. Non a caso, il gol del numero 9 napoletano è arrivato grazie ad una giocata del belga, quindi attraverso l’imprevedibilità che può garantirti un campione. Fra i due c’è un ottimo feeling, nato praticamente da subito. La luce a centrocampo, oggi, è stata Fabián Ruiz: lo spagnolo sembra aver trovato il giusto spazio, con la conpresenza dei compagni di “lusso” come Zielinski e Demme, entrambi abili palleggiatori, in questo mosaico tattico. Inventa, crea, disegna palesando anch’egli di avere piedi educati e un sinistro importante, il quale ha disegnato una traiettoria precisa e netta battendo un incolpevole Audero.

Finalmente il Napoli vince e riesce a convincere anche sul piano del gioco, ricevendo i complimenti anche del Signore del calcio mister Ranieri, il quale è rimasto piacevolmente colpito dal modus operandi attuato da Gattuso, riconoscendo la bravura di quest’ultimo su come fa giocare la squadra. Si chiude anche questo sipario, con i tre punti che diventano settimana dopo settimana pesanti come macigni.