SOCIAL – Il gesto di Demme dopo la Samp

Diego Demme, come altri suoi compagni di squadra, ha festeggiato la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria sui social. Il centrocampista tedesco ha postato una foto del match di oggi e ha inserito nella didascalia l’emoticon della sua passione: il pallone. Il giocatore azzurro, anche oggi, si è dimostrato essere una pedina importante del gioco di Gattuso soprattutto in fase difensiva: tiene la posizione, recupera e lotta su tutti i palloni. Al suo fianco è migliorato tantissimo anche Fabian Ruiz che forma con lui una buona coppia e infatti l’ha notato anche Gattuso che insiste a schierare loro. Qui il post sull’Instagram ufficiale di Diego Demme: