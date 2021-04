SOCIAL – Ghoulam non lascia la squadra sola

Faouzi Ghoulam esulta da casa per la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Il terzino ha finito la sua stagione a causa della rottura del crociato, ma i primi esami di qualche giorno fa hanno dato fiducia per il recupero in vista della prossima stagione. Nonostante la sua assenza fisica, l’algerino resta sempre vicino la squadra. Infatti, al termine del match ha repostato nelle sue storie il risultato della partita accompagnato dall’emoticon degli applausi. Ecco la storia Instagram del terzino azzurro.

https://instagram.com/stories/ghoulam.faouzi/2549576522514769172?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1kqyznh1ttbk6