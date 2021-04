Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport, nel corso di “Sky Calcio Club” si è lasciato andare ad alcune critiche nei confronti della società partenopea.

Infatti, durante il commento della vittoria del Napoli, il figlio di Gianni Di Marzio ha criticato la decisione di prolungare il silenzio stampa da parte dei partenopei. Queste le parole del giornalista:

“E’ incomprensibile la scelta della SSC Napoli di prolungare il silenzio stampa: adesso il Napoli vince, il periodo complicato tra gennaio e febbraio è terminato, Gattuso ha ritrovato i suoi uomini e lotterà fino alla fine per la lotta Champions. Credo sia anche giusto far sentire ai tifosi la voce di Gattuso e far commentare le partite. Insomma, anche basta con questo silenzio stampa”.