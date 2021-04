Oltre al Napoli, alle 15 si sono giocate altre due partite decisive per la zona Champions e purtroppo sono arrivati dei risultati sconvenienti del Napoli: infatti, la Juventus ha vinto in casa con il Genoa per 3-1 e si porta a -1 dal Milan. Nell’altra gara, la Lazio la vince in extremis contro l’Hellas Verona grazie a una zuccata di Milinkovic-Savic, che leva le castagne dal fuoco per la squadra laziale. Questi i risultati finali:

Juventus-Genoa 3-1(4′ Kulusevski, 22′ Morata, 49′ Scamacca, 70′ McKennie)

Hellas Verona-Lazio 0-1(92′ Milinkovic-Savic)