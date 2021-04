Fabiano Santacroce ex difensore del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport.

Le sue parole:

Il Napoli è una grande squadra, a inizio campionato lo vedevo in lotta per lo Scudetto poi tra Covid ed infortuni la squadra ha subito una comprensibile flessione; la Champions è assolutamente possibile, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per farcela.”