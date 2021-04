Mertens-Osimhen: Gattuso ha scelto il titolare

Alle 15:00 a Marassi andrà in scena il match valido per la 30esima giornata fra Sampdoria e Napoli. Gli azzurri devono subito riscattare lo scivolone di mercoledì con la Juventus e ricominciare la marcia verso la Champions, ormai ultimo obiettivo di questa stagione. Gattuso ha già fatto le sue valutazioni e anche il dubbio per l’attacco sembra svanito. Infatti se uno dei pochi dubbi di Gattuso era quello della punta, anche quello sembra risolto. Mertens e Osimhen alla vigilia si giocavano il posto da titolare, ma Gattuso pare aver deciso di far partire da titolare l’attaccante nigeriano. Con la Juventus nel secondo tempo era incontenibile e già con il Crotone aveva dimostrato di poter partire da titolare.

Fonte: Rebubblica