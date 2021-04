Jankto: “Siamo concentrati, daremo di tutto per vincere”

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match con il Napoli alle 15:00.

Le sue parole:

“Rispetto all’anno scorso ci siamo praticamente salvati, ma dobbiamo migliorare quanto fatto nel girone d’andata, ossia 26 punti. Miglioriamo la classifica e vediamo cosa succede. Sicuramente non ci sarà leggerezza, scenderemo in campo con la determinazione giusta. Il Napoli è una grandissima squadra, combatte per la Champions, ma noi vogliamo vincere proprio come loro, nessuna delle due vuole pareggiare e questo potrebbe far venir fuori una bella partita”.