Gasperini: “Champions? Contano gli scontri diretti ma si deciderà l’ultima settimana”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenut6o ai microfoni di Sky Sport nel post partita con la Fiorentina: “Oggi dovevamo obbligatoriamente vincere, avevano vinto tutte. Nonostante abbiamo creato tantissimo stavamo rischiando di non portare a casa i 3 punti. La classifica è la stessa della scorsa giornata, questa che sta per arrivare è una settimana intensa. Scudetto? Con il nostro percorso di crescita le ambizioni sono cresciute. La Juventus e l’Inter, però, hanno ancora qualcosa in più. Le società con cui lottiamo hanno budget molto alti. L’Atalanta non può competere a livello economico. Cercheremo di restare nelle zone alte ma non possiamo permetterci i top. Parlare di scudetto mi sembra eccessivo. Poi se capita nessuno si tira indietro. Champions? Gli scontri diretti valgono tantissimo. Vincerli ti fa fare sei punti che possono essere pesantissimi. Anche se sono convinto che si arriverà all’ultima settimana con una classifica ancora incerta”.