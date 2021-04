Di Marzio: “Sul rinnovo, Insigne si sta guardando attorno, il Napoli deve prendere una decisione”

Gianluca DI Marzio, durante la trasmissione Sky Calcio Show nei prepartita delle gare delle 15:00 ha parlato della situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne:

Le sue parole:

“Insigne si sta guardando attorno, il suo procuratore è andato a casa Milan per sondare il terreno ma non c’è nulla di concreto. Al capitano del Napoli avrebbe potuto dare fastidio il fatto che la dirigenza abbia approcciato il rinnovo solo da pochi mesi. Sarà fondamentale il piazzamento del Napoli in campionato per far sì che l’offerta possa essere congrua”