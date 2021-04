Dazn si scusa con i tifosi per i problemi di oggi: il messaggio

Oggi, durante Inter-Cagliari, gli utenti di DAZN hanno riscontrato dei problemi che non ha permesso loro di guardare il match. I telespettatori, considerato anche che il servizio streaming l’anno prossimo avrà i diritti di 7 match su 10, si sono scatenati sui social etichettando il servizio come scadente. DAZN prontamente ha risposto alle accuse tramite i loro profili ufficiali: “Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei”. Siamo profondamente dispiaciuti e adotteremo ogni opportuno provvedimento per quanto accaduto.

Di seguito il post Facebook con il comunicato.

