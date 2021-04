Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: gli 11 titolari di Gotti e Nicola

Alle ore 20:45 Udinese e Torino scenderanno in campo per il terzo anticipo della 30esima giornata di Serie A. Scontro importante soprattutto per i granata di Nicola che sono attualmente quartultimi a +2 sulla zona retrocessione. La squadra di Gotti è invece 12esima con ben 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto e con una vittoria può raggiungere momentaneamente la metà classifica. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Wallace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.