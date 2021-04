TuttoSport – Gattuso infastidito dal comportamento della difesa: i dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Gennaro Gattuso. Infatti, come riportato dal quotidiano, il tecnico degli azzurri è rimasto infastidito dal comportamento della difesa, in alcune situazioni, nella partita contro la Juve. Infatti, secondo il quotidiano, Gattuso si è arrabbiato per i cali di concentrazione sul primo gol con Chiesa e Ronaldo e per il secondo gol su Dybala. Nella prossima partita dovrebbero ritornare Mario Rui, al posto dello sciagurato Hysaj, e Manolas al posto di Rrahmani, che ha giocato una buona partita.