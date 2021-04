Serie A, il Milan soffre ma vince a Parma! Espulso Ibra nel secondo tempo

Termina il match al Tardini: il Milan soffre ma vince a Parma per 1-3. I rossoneri sbloccano subito il match con il ritorno al gol di Rebic. Il Parma fa la partita ma non riesce a creare occasioni e a fine primo tempo i rossoneri raddoppiano con un destro rasoterra di Kessie. Gli uomini di Pioli si complica la partita nel secondo tempo con l’espulsione di Ibrahimovic. Gagliolo accorcia le distanze a venti minuti dalla fine ma, nonostante l’assedio finale, la squadra di D’Aversa non riesce a pareggiare e subisce anche il terzo gol su contropiede di Leao. Il Milan allunga a +7 sul Napoli.