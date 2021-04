Roma, ultimatum dall’UEFA per confermare lo stadio Olimpico all’Europeo

A due mesi dall’inizio dell’Europeo, le varie città che ospiteranno le partite si stanno preparando per la competizione itinerante con anche la presenza del pubblico. Come scrive Repubblica, Roma, città non riaperta, ha 9 giorni di tempo per ottenere il diritto di ospitare la gara inaugurale tra Italia-Turchia con l’ingresso parziale dei tifosi. Lo stadio Olimpico infatti non rientra ancora tra gli 8 stadi su 12 ufficializzati ieri dall’UEFA come sedi delle partite. Le 4 Federazioni delle 4 città al momento escluse hanno ottenuto un supplemento (fino al 19 aprile) per ottenere il 20 aprile l’ok dal Comitato esecutivo di Nyon per l’apertura al 25% del pubblico. Le altre tre città sono Monaco di Baviera, Bilbao e Dublino.