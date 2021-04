Roma, Fonseca può dire addio a fine stagione: resta viva l’ipotesi Napoli

Il nome di Paulo Fonseca è stato accostato diverse volte alla panchina del Napoli, già ai tempi dello Shakhtar. Il presidente azzurro De Laurentiis sta riflettendo da molto sul successore di Gennaro Gattuso, tant’è che avrebbe in mente una serie di prime scelte in caso di qualificazione in Champions, e qualche seconda scelta qualora i partenopei dovessero conquistare l’accesso all’Europa League.

Secondo Calciomercato.it, ad oggi Fonseca non sembra avere intenzione di restare a Roma. Quindi, il tecnico portoghese potrebbe non esercitare il rinnovo automatico anche in caso di piazzamento tra le prime quattro. Al momento non ci sono stati contatti con il Napoli, ma l’ipotesi resta viva per il gradimento del tecnico.