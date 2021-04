Roma, Fonseca: “Il mio futuro? Non è importante, la Roma lo è”

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Bologna, in programma domani alle 18:00. Tra le altre cose, il tecnico giallorosso ha parlato anche del suo futuro. Le sue parole:

“Se il mio futuro è già deciso? Non è importante. Io sono solo focalizzato sul presente. È più importante la Roma”.

Così, con poche e semplici parole, Paulo Fonseca chiude i discorsi sul suo futuro, almeno per il momento. Il tecnico era stato anche accostato al Napoli nelle ultime settimane, vista anche la partenza quasi sicura di Gennaro Gattuso.