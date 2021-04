Roma – Bakayoko titolare a Genova! In vantaggio su Demme

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio a Bakayoko e all’importantissima partita di domani contro la Sampdoria. Infatti, come riportato dal quotidiano, il francese dovrebbe partire dal primo minuto in quel di Marassi al posto di Demme: “Tra i pali torna Ospina dopo il problema alla mano. In difesa Manolas si potrebbe riprendere il posto in coppia con Koulibaly dopo essere rimasto fuori allo Stadium. Sulla corsia sinistra si rivede Mario Rui mentre a destra confermato Di Lorenzo. A centrocampo sicuri di una maglia Fabian e Zielinski. Bakayoko è in vantaggio nel ballottaggio con Demme. In attacco si fa spazio Osimhen dopo la prova convincente con la Juve”.