Radio KK – Lo Monaco: “Trasferta di Genova da non sottovalutare per il Napoli”

Il dirigente napoletano Pietro Lo Monaco, è intervenuto poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la trasferta di domani al Ferraris con la Sampdoria, reduce dal pareggio di San Siro col Milan:

“Il Napoli dovrà fare attenzione, a Genova non sarà semplice. I doriani come visto col Milan giocano non avendo più nulla da perdere, mentre Gattuso ha il quarto posto come obiettivo fondamentale. Affinità tra Ferrero e ADL? Non credo, svolgono attività diverse, anche il percorso calcistico fatto con le loro squadre è molto diverso…”.