Si conclude con il punteggio di 0-1 in favore degli azzurrini la sfida tra Cosenza-Napoli, match valevole per la diciasettesima giornata del Campionato Primavera 2. Dopo un primo tempo conclusosi a porte inviolate, al minuto 75′ della ripresa Antonio Vergara sigla il gol decisivo. Gli Azzurrini grazie a questo successo salgono in terza posizione, piena zona play-off.