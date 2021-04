Pizzul: “La prestazione del Napoli a Torino è stata di altissimo livello”

Bruno Pizzul, giornalista, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Le sue parole:

“La prestazione del Napoli a Torino è stata davvero di altissimo livello, peccato solo per il risultato. Da qui in avanti ogni gara sarà una finale, a partire da quella con la Sampdoria. Sulla carta c’è la possibilità di far risultato, anche se a volte dà l’impressione di essere un po’ distratto in fase difensiva come squadra. Osimhen? Sembra sia entrato in traiettoria positiva”