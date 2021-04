Paolo Maldini, ds del Milan, è stato intervistato prima del match contro il Parma ai microfoni di Sky. Tra le altre cose ha parlato dei rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma. Le sue parole:

“Posso parlare per Ibrahimovic e a riguardo mancano solamente dei piccoli dettagli, siamo vicinissimi al rinnovo. Donnarumma? È una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo. Tante volte ha dato soddisfazioni, tante altre volte no. Non sono qui a giudicare, poi per fare un affare bisogna essere in due”.