Juventus, Pirlo: “Con il Napoli mi è piaciuto lo spirito, bisogna dare continuità”

Andrea Pirlo ha parlato durante la conferenza stampa per presentare Juventus-Genoa, gara valida per la 30a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium di Torino. Le sue parole:

“Della partita col Napoli ho apprezzato lo spirito, che voglio rivedere domani. Magari è molto più facile trovare energie nei big match, invece dobbiamo avere lo stesso atteggiamento anche con altre squadre e deve essere ugualmente fatta domani. Se il match col Napoli ci può dare la scossa? Dovevamo darcela da soli mesi fa. Abbiamo bisogno di dare continuità, non serve a niente aver vinto Col Napoli se poi non si fa uguale col Genoa”.