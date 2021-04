L’ex arbitro Claudio Gavillucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sull’arbitraggio di Juventus-Napoli e non solo. Queste le sue parole:

“VAR? Io vorrei che gli arbitri al minimo dubbio andassero al monitor. In Juventus-Napoli il VAR doveva richiamare il direttore di gara dopo il penalty non concesso agli azzurri. Ma se questi è sicuro di ciò che ha visto allora è giusto che la tecnologia non intervenga. Credo anche che Buffon meritasse il cartellino giallo, in quanto ha richiesto a sua volta l’ammonizione a Zielinski per simulazione”.

“Pjanic-Inter? Si tratta di un episodio vecchio che è stato anche chiarito da Orsato. Nonostante il grave errore fu dato un voto alto all’arbitro, e questo non me l’aspettavo. Gli errori possono capitare, ma non capisco come abbiano giudicato la direzione arbitrale”.