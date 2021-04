Corsa per l’Europa – Roma possibile ‘ricca’ e in Champions anche senza quarto posto

Nella Capitale faranno tutti gli scongiuri del caso, ma come rivela l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, se la Roma dovesse concludere con successo il suo percorso Europeo, potrà contare su un bel tesoretto.

In caso di titolo finale in Europa League, nelle casse giallorosse finirebbero circa 25 milioni di euro: le semifinali, ormai vicinissime, valgono 2,4 milioni di euro, la finale 4,5 milioni più un bonus di 4 alla vincitrice, che metterà le mani anche sui 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa Europea.

Alla sommatoria descritta andranno aggiunti i diritti tv, ma non finisce qui: vincere l’Europa League significherebbe anche qualificazione per la prossima Champions, con gli annessi introiti di circa 50 milioni per la ‘sola’ partecipazione.