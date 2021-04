Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani per dei controlli. A riportarlo è Il Messaggero. Il quotidiano spiega che moglie del tecnico della Lazio, ha visto peggiorare nelle ultime ore le sue condizioni dopo aver contratto il Covid in settimana. La signora Lucariello è stata quindi ricoverata allo Spallanzani in seguito all’emergere di una forte tosse, ci sarebbe il sospetto della polmonite.