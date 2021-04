CdS – Prosegue il rientro di Ghoulam: ieri controllo a Villa Stuart

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Faouzi Ghoulam e all’infortunio dell’algerino. infatti, come riportato dal quotidiano, ieri il terzino azzurro ha svolto una visita di controllo a Villa Stuart: “Trentadue giorni, cosa volete che siano rispetto a sei mesi! Però sono volati, e l’umore di Ghoulam, che dentro di sé ha forza trascinante pure per chi gli sta intorno, deve averlo aiutato: «Tutto ok» gli ha sussurrato il professor Pier Paolo Mariani, che ieri mattina l’ha visitato per verificare le condizioni del ginocchio operato l’8 aprile. Ricominciò tutto in Napoli-Bologna, ventiquattro ore prima di scoprire che per lui si sarebbero aperte ancora le porte della sala operatoria di Villa Stuart: una palla comoda, una corsa agevole, un dolorino già noto (primo novembre 2017, l’inizio del personalissimo Calvario, con l’incidente contro il Manchester City) e la consapevolezza che fosse successo qualcosa: «Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale sinistro». Il destro, come si sa, era già saltato. Poi ci fu la rotula. Poi ci sono stati tre anni che l’hanno piegato ma mai spezzato. E ieri, un viaggetto a Roma, con il dottor Raffaele Canonico, per avere risposte incoraggianti: «Tutto bene»“.