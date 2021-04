CdS – Osimhen suona la carica ed è pronto a giocare!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Osimhen e alla partita di domani tra Napoli e Sampdoria. Infatti, come riportato dal quotidiano, il nigeriano ha suonato la carica sui social dopo la sconfitta di Torino: “E allora, ritorno a Marassi per cancellare il Genoa: una delle sconfitte più amare del tremendo febbraio del Napoli, nonché una delle prime partite in cui Osi ha riassaporato la gioia del pallone dopo il lunghissimo periodo di pausa forzata a causa del problema alla spalla. «Altre 9 finali da giocare. Dai raga!», il messaggio spedito al gruppo e al mondo di Instagram da Victor dopo la sconfitta con la Juve. Un modo per dire a tutti che la squadra non si arrende e magari per lanciare un avvertimento alla Samp: lui è pronto e carico. Nonché candidato a giocare dal primo minuto al centro dell’attacco al posto di Mertens, apparso piuttosto stanco mercoledì a Torino con la Juve”.